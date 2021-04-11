النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض.. 14 في الطريق والمبادرة لـ"البلدي"

تهدف للتخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع

ضمن سعيه لتقديم أفضل الخدمات البلدية، طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

يذكر أن "بلدي الرياض" ناقش الموضوع في جلساته الرسمية، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأن هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض.. 14 في الطريق والمبادرة لـ"البلدي"
سبق

ضمن سعيه لتقديم أفضل الخدمات البلدية، طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

يذكر أن "بلدي الرياض" ناقش الموضوع في جلساته الرسمية، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأن هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:33 AM

دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض.. 14 في الطريق والمبادرة لـ"البلدي"

تهدف للتخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,587

ضمن سعيه لتقديم أفضل الخدمات البلدية، طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح المجلس عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

يذكر أن "بلدي الرياض" ناقش الموضوع في جلساته الرسمية، ودعا إلى فتح المجال للمستثمرين وكذلك أصحاب الأراضي لاستثمار أراضيهم في إنشاء دورات للمياه، وتأجيرها وفقًا لضوابط معينة، كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء دورات للمياه بطريقة حضارية وأسلوب فريد يقوم على التنظيف الذاتي لها؛ مما أعطى شكلًا حضاريًّا للمدينة، وبما يتوافق مع المعايير الصحية والنظافة العامة.

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأن هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,205
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,309

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة