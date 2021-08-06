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"الحج": خدمة نقل المصلين والمعتمرين في مركزَي "كدي" و"الجمرات" غير متوافرة

ردًّا على استفسارات حول أماكن النقل إلى المسجد الحرام

كشفت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين عن عدم توافُر خدمة نقل المعتمرين والمصلين في مركزَي كدي والجمرات.

جاء ذلك في رد على استفسارات عدد من المعتمرين حول أماكن نقل المعتمرين المتاحة لنقلهم من نقاط التجمع إلى المسجد الحرام.

وكشفت الوزارة أنه لا تتوافر خدمة نقل حاليًا من مركزَي كدي والجمرات، داعية المعتمرين والمصلين للتوجه لأحد المراكز الآتية: (أجياد، غزة والشبيكة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج": خدمة نقل المصلين والمعتمرين في مركزَي "كدي" و"الجمرات" غير متوافرة
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين عن عدم توافُر خدمة نقل المعتمرين والمصلين في مركزَي كدي والجمرات.

جاء ذلك في رد على استفسارات عدد من المعتمرين حول أماكن نقل المعتمرين المتاحة لنقلهم من نقاط التجمع إلى المسجد الحرام.

وكشفت الوزارة أنه لا تتوافر خدمة نقل حاليًا من مركزَي كدي والجمرات، داعية المعتمرين والمصلين للتوجه لأحد المراكز الآتية: (أجياد، غزة والشبيكة).

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:12 PM

"الحج": خدمة نقل المصلين والمعتمرين في مركزَي "كدي" و"الجمرات" غير متوافرة

ردًّا على استفسارات حول أماكن النقل إلى المسجد الحرام

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
3,092

كشفت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين عن عدم توافُر خدمة نقل المعتمرين والمصلين في مركزَي كدي والجمرات.

جاء ذلك في رد على استفسارات عدد من المعتمرين حول أماكن نقل المعتمرين المتاحة لنقلهم من نقاط التجمع إلى المسجد الحرام.

وكشفت الوزارة أنه لا تتوافر خدمة نقل حاليًا من مركزَي كدي والجمرات، داعية المعتمرين والمصلين للتوجه لأحد المراكز الآتية: (أجياد، غزة والشبيكة).

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