"البابطين" للمرتبة الـ13.. مديرًا لثقافة الشرقية

صدر قرار وزارة الثقافة والإعلام بترقية ماجد بن محمد البابطين مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية إلى المرتبة الثالثة عشرة .

فيما أعرب "البابطين" عن جزيل شكره وبالغ امتنانه لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على هذه الثقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.