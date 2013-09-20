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﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم".

الفرنسي رودي غارسيا سبق له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي.

وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم".

الفرنسي رودي غارسيا سبق له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي.

وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:13 PM

﻿‏tuttomercatoweb: "رودي غارسيا" و"غلين ريدرشولم" مرشحان لقيادة "النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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279

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع مدير فني أوروبي؛ لقيادة الفزيق الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة tuttomercatoweb فإن المرشحين الأبرز لقيادة الفريق هما: الفرنسي رودي غارسيا، والدنماركي "غلين ريدرشولم".

الفرنسي رودي غارسيا سبق له قيادة ليون ومارسيليا وليل الفرنسيين وروما الإيطالي، فيما قاد ريدرشولم مؤخراً سونويوسك الدنماركي.

وقالت الصحيفة الإيطالية: إن النصر تلقّى هزيمة قاتلة أمام الاتحاد عصفت بالأوضاع داخل النادي العاصمي، حيث كانت أولى القرارات هي إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

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