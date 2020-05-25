"الإرياني": نطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق إستوكهولم

وزير الإعلام دعا إلى تشكيل لجان للاطلاع على أوضاع المختطفين في معتقلاتها

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كنا نتمنى أن يحل علينا عيد الفطر المبارك وآلاف اليمنيين من سياسيين وإعلاميين وناشطين اختطفتهم المليشيا الحوثية من منازلهم ومقار أعمالهم، أو أسرى المليشيا الذين وقعوا بيد الجيش، في منازلهم وبين أسرهم تنفيذًا لاتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين وعلى قاعدة (الكل مقابل الكل).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هذا التجاهل من قبل قيادة المليشيا الحوثية ورفض مبدأ (الكل مقابل الكل) الذي نص عليه اتفاق السويد ومحاولات الانتقائية في ملف الأسرى تكشف عن عدم اكتراثهم بأوضاع عناصرهم ومن خلفهم أسرهم، واستغلالهم فقط كبضاعة للحرب ووقود للفتنة والاستمرار في التسلط على رقاب المواطنين.

وتابع: نطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على قيادة المليشيا الحوثية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إستوكهولم، وفي مقدمتها ملف "الأسرى" وتشكيل لجان للإطلاع على أوضاع المختطفين في معتقلاتها، ومنهم قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وناشطين وحقوقيين.