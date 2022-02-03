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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:21 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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