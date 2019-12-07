النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق

إغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيله

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ ما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ ما تسبب بحدوث الانفجار، وتم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.

المدينة المنورة الدفاع المدني انفجار بمحطة وقود وميض لحظي مضخة دفع الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق
سبق

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ ما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ ما تسبب بحدوث الانفجار، وتم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:34 PM

"مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار داخل محطة وقود: وميض لحظي وتم الإغلاق

إغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي حتى إعادة تأهيله

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
3,062

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات؛ ما أدى إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود؛ ما تسبب بحدوث الانفجار، وتم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,723
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,968
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,306
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,721

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة