"التأشيرات الفورية مقابل التوطين" خدمة تتيحها وزارة العمل عبر منصة "قوى" لتنهي رحلة انتظار 8 أشهر

أضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التأشيرات الفورية عبر "منصة قوى" الإلكترونية، حيث تمكّن هذه الخدمة المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلاً من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة الـ8 أشهر كما في الأعوام الماضية، والتي كان أحد اشتراطاتها الإعلان الوظيفي وتحقيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بمساحة المنشأة وحجم التعاقدات.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال تطبيق معادلة "التوطين مقابل الاستقدام الفوري"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته ودون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني، وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحددت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على الخدمة منها: "أن تكون حالة المنشأة قائمة، وأن يكون نطاقها أخضر متوسط فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ52 أسبوعاً السابقة.



وتهدف الوزارة من خلال منصة قوى التي أطلقتها مؤخراً، إلى عمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته.

ويمكن لأصحاب المنشآت التسجيل الآن عبر الرابط الموحد https://www.qiwa.sa/