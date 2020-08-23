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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 41.460

تسجيل 392 حالة جديدة

سجَّلت الجزائر 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41.460 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا جمال فورار اليوم الأحد.

وأوضح "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي أن الفيروس قتل 11 شخصًا جديدًا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.435 حالة وفاة.

وأضاف بأن 268 شخصًا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء 29.142 حالة.

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"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 41.460
سبق

سجَّلت الجزائر 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41.460 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا جمال فورار اليوم الأحد.

وأوضح "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي أن الفيروس قتل 11 شخصًا جديدًا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.435 حالة وفاة.

وأضاف بأن 268 شخصًا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء 29.142 حالة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:40 PM

"كورونا" يرفع عدد إصاباته في الجزائر إلى 41.460

تسجيل 392 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجَّلت الجزائر 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41.460 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا جمال فورار اليوم الأحد.

وأوضح "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي أن الفيروس قتل 11 شخصًا جديدًا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.435 حالة وفاة.

وأضاف بأن 268 شخصًا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء 29.142 حالة.

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