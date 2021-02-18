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مستشفى بقعاء العام يحصد المركز الأول على مستوى المملكة

في استبيان قياس ثقافة سلامة المرضى بالمنشآت الصحية

حقق مستشفى محافظة بقعاء العام بمنطقة حائل، المركز الأول على المنشآت الصحية، في استبيان قياس ثقافة سلامة المرضى على مستوى المملكة.

وهنأ الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، الدكتور عبد العزيز الحميضي، منسوبي مستشفى بقعاء العام، على هذا الإنجاز المتميز.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى قد أطلق مشروع قياس ثقافة سلامة المرضى، بدءًا من يناير 2021م.

ويهدف المركز إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت الصحية، وتعزيز شفافية الإبلاغ عن الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى بقعاء العام يحصد المركز الأول على مستوى المملكة
سبق

حقق مستشفى محافظة بقعاء العام بمنطقة حائل، المركز الأول على المنشآت الصحية، في استبيان قياس ثقافة سلامة المرضى على مستوى المملكة.

وهنأ الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، الدكتور عبد العزيز الحميضي، منسوبي مستشفى بقعاء العام، على هذا الإنجاز المتميز.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى قد أطلق مشروع قياس ثقافة سلامة المرضى، بدءًا من يناير 2021م.

ويهدف المركز إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت الصحية، وتعزيز شفافية الإبلاغ عن الخدمات.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:16 PM

مستشفى بقعاء العام يحصد المركز الأول على مستوى المملكة

في استبيان قياس ثقافة سلامة المرضى بالمنشآت الصحية

A A A
منصور الشلاقي - حائل
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279

حقق مستشفى محافظة بقعاء العام بمنطقة حائل، المركز الأول على المنشآت الصحية، في استبيان قياس ثقافة سلامة المرضى على مستوى المملكة.

وهنأ الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، الدكتور عبد العزيز الحميضي، منسوبي مستشفى بقعاء العام، على هذا الإنجاز المتميز.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى قد أطلق مشروع قياس ثقافة سلامة المرضى، بدءًا من يناير 2021م.

ويهدف المركز إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت الصحية، وتعزيز شفافية الإبلاغ عن الخدمات.

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