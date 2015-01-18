وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية واليتمة يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً .

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة.. حتى الـ 5 عصراً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-18 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية واليتمة يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً .

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 08:27 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة.. حتى الـ 5 عصراً تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية واليتمة يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً .