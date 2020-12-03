أمير جازان يدشن أولى مراحل نظام الطاقة الشمسية البديلة بالإمارة

تركيب 122 لوحاً شمسياً بتقنية "النانو سراميك" على أحد المباني

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، المرحلة الأولى من نظام الطاقة الشمسية البديلة بإمارة المنطقة.

واستمع لشرح مفصل عن المشروع الذي يعد أحد المشاريع البديلة التي تحافظ على البيئة وتسهم في خفض استهلاك وترشيد الطاقة من خلال ربطه بأحد التطبيقات على الأجهزة الذكية لمتابعة عمل الطاقة الشمسية.

وتشمل المرحلة الأولى تركيب ١٢٢ لوحاً شمسياً بتقنية "النانو سراميك" على أحد المباني، تمهيداً لاستكمال بقية المراحل، وإنشاء محطة للطاقة البديلة خلال الفترة القادمة لتوفير الخدمة اللازمة لجميع مرافق الإمارة.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، نزال بن عبدالله العتيبي.