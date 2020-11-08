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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

تشمل 250 مستفيداً.. أمانة الطائف تبدأ تخصيص أراضي المنح السامية

تم إجراء القرعة عبر برنامج إلكتروني دون تدخّل بشري

أجرت أمانة الطائف القرعة الإلكترونية لمستحقي المنح الملكية السامية، صباح اليوم الأحد، بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ووكيل الأمين للتعمير وممثلي المجلس البلدي والمختصين، الذين قاموا بتحديث بياناتهم على بوابة الأمانة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، حيث تشمل هذه الدفعة الجديدة 250 مواطناً ومواطنة، بينهم 40 مواطناً ومواطنة (استكمال مساحات) للمنح المخصصة لهم.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة عملت على تخصيص قطع أراضٍ لكل المستحقين ممن صدرت لهم أوامر منح من المقام السامي الكريم، وذلك على أراضي مخططات المنح المتاحة بشمال الطائف (مخطط جليل)، أما فيما يخص أراضي استكمال المساحات فيتم سحب القرعة لهم بمخطط طيبة بالعرفاء.

وبين أن الأمانة نفذت أعمال القرعة الإلكترونية؛ ضماناً للشفافية عبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المواطن والمواطنة باختيار قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.

وأبان أن الأمانة بصدد إنهاء كامل المنح السامية، منوهاً بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث عملت الأمانة على التسهيل لكل المستفيدين، وتطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبما يحقق عدالة التوزيع والتخصيص بحضور المواطنين والمواطنات.

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تشمل 250 مستفيداً.. أمانة الطائف تبدأ تخصيص أراضي المنح السامية
سبق

أجرت أمانة الطائف القرعة الإلكترونية لمستحقي المنح الملكية السامية، صباح اليوم الأحد، بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ووكيل الأمين للتعمير وممثلي المجلس البلدي والمختصين، الذين قاموا بتحديث بياناتهم على بوابة الأمانة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، حيث تشمل هذه الدفعة الجديدة 250 مواطناً ومواطنة، بينهم 40 مواطناً ومواطنة (استكمال مساحات) للمنح المخصصة لهم.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة عملت على تخصيص قطع أراضٍ لكل المستحقين ممن صدرت لهم أوامر منح من المقام السامي الكريم، وذلك على أراضي مخططات المنح المتاحة بشمال الطائف (مخطط جليل)، أما فيما يخص أراضي استكمال المساحات فيتم سحب القرعة لهم بمخطط طيبة بالعرفاء.

وبين أن الأمانة نفذت أعمال القرعة الإلكترونية؛ ضماناً للشفافية عبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المواطن والمواطنة باختيار قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.

وأبان أن الأمانة بصدد إنهاء كامل المنح السامية، منوهاً بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث عملت الأمانة على التسهيل لكل المستفيدين، وتطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبما يحقق عدالة التوزيع والتخصيص بحضور المواطنين والمواطنات.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:17 PM

تشمل 250 مستفيداً.. أمانة الطائف تبدأ تخصيص أراضي المنح السامية

تم إجراء القرعة عبر برنامج إلكتروني دون تدخّل بشري

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فهد العتيبي - الطائف
8
991

أجرت أمانة الطائف القرعة الإلكترونية لمستحقي المنح الملكية السامية، صباح اليوم الأحد، بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ووكيل الأمين للتعمير وممثلي المجلس البلدي والمختصين، الذين قاموا بتحديث بياناتهم على بوابة الأمانة الإلكترونية خلال الأيام الماضية، حيث تشمل هذه الدفعة الجديدة 250 مواطناً ومواطنة، بينهم 40 مواطناً ومواطنة (استكمال مساحات) للمنح المخصصة لهم.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة عملت على تخصيص قطع أراضٍ لكل المستحقين ممن صدرت لهم أوامر منح من المقام السامي الكريم، وذلك على أراضي مخططات المنح المتاحة بشمال الطائف (مخطط جليل)، أما فيما يخص أراضي استكمال المساحات فيتم سحب القرعة لهم بمخطط طيبة بالعرفاء.

وبين أن الأمانة نفذت أعمال القرعة الإلكترونية؛ ضماناً للشفافية عبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المواطن والمواطنة باختيار قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.

وأبان أن الأمانة بصدد إنهاء كامل المنح السامية، منوهاً بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث عملت الأمانة على التسهيل لكل المستفيدين، وتطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبما يحقق عدالة التوزيع والتخصيص بحضور المواطنين والمواطنات.

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