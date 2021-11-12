"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-12
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:52 PM
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.