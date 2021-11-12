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"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:52 PM

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,101
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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