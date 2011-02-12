لينهي معاناتها.. "العيسي" يبر أمه بكليته

في موقف نبيل.. والعملية تكللت بالنجاح

تبرع المواطن علي حنش العيسي بإحدى كليتيه لوالدته التي تعاني من الفشل الكلوي برًا بها، ولإنهاء معاناتها مع المرض الذي أنهكها.

وبهذا الموقف الإنساني النبيل؛ ضرب المواطن أروع الأمثلة في بر الوالدين، حيث تكللت عملية الزراعة بالنجاح.