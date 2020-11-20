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"شيربات" مجموعة العشرين ونواب المالية يعقدون اجتماعاً افتراضياً

وزراء المالية يجتمعون غداً للتحضير لقمة القادة

عقد شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية اليوم, اجتماعاً افتراضياً, برئاسة الشيربا السعودي الدكتور فهد المبارك, ومساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد.

وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين غداً, للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض المنعقدة في 21 - 22 نوفمبر 2020م الموافق 6 - 7 ربيع الثاني 1442هـ.

ويرأس اجتماع وزراء المالية المقبل, وزير المالية محمد الجدعان, ويتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجعه، والسياسات المحتملة للتصدي لذلك.

كما سيركز الاجتماع على المضي مستقبلاً لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين "دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا".

وللمزيد من التفاصيل حول المجموعة يرجى زيارة الرابط التالي: https://g20.org/ar/Pages/home.aspx.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شيربات" مجموعة العشرين ونواب المالية يعقدون اجتماعاً افتراضياً
سبق

عقد شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية اليوم, اجتماعاً افتراضياً, برئاسة الشيربا السعودي الدكتور فهد المبارك, ومساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد.

وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين غداً, للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض المنعقدة في 21 - 22 نوفمبر 2020م الموافق 6 - 7 ربيع الثاني 1442هـ.

ويرأس اجتماع وزراء المالية المقبل, وزير المالية محمد الجدعان, ويتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجعه، والسياسات المحتملة للتصدي لذلك.

كما سيركز الاجتماع على المضي مستقبلاً لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين "دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا".

وللمزيد من التفاصيل حول المجموعة يرجى زيارة الرابط التالي: https://g20.org/ar/Pages/home.aspx.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:18 AM

"شيربات" مجموعة العشرين ونواب المالية يعقدون اجتماعاً افتراضياً

وزراء المالية يجتمعون غداً للتحضير لقمة القادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد شيربات مجموعة العشرين ونواب المالية اليوم, اجتماعاً افتراضياً, برئاسة الشيربا السعودي الدكتور فهد المبارك, ومساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد.

وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين غداً, للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض المنعقدة في 21 - 22 نوفمبر 2020م الموافق 6 - 7 ربيع الثاني 1442هـ.

ويرأس اجتماع وزراء المالية المقبل, وزير المالية محمد الجدعان, ويتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجعه، والسياسات المحتملة للتصدي لذلك.

كما سيركز الاجتماع على المضي مستقبلاً لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين "دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا".

وللمزيد من التفاصيل حول المجموعة يرجى زيارة الرابط التالي: https://g20.org/ar/Pages/home.aspx.

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