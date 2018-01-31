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أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية

سلّمها الربيعة.. بعد اجتيازها ثمانين معياراً حول صحة المجتمع

تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية.

وحصلت شرورة على شهادة المدينة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازها ثمانين معياراً صحياً حول صحة المجتمع.

وتعد محافظة شرورة تاسع مدينة في المملكة تحصل على هذه الشهادة، حيث شمل الاعتماد: الدرعية وجلاجل والجموم وعنيزة ورياض الخبراء والطائف والمدينة المنوّرة والمندق.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية
سبق

تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية.

وحصلت شرورة على شهادة المدينة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازها ثمانين معياراً صحياً حول صحة المجتمع.

وتعد محافظة شرورة تاسع مدينة في المملكة تحصل على هذه الشهادة، حيث شمل الاعتماد: الدرعية وجلاجل والجموم وعنيزة ورياض الخبراء والطائف والمدينة المنوّرة والمندق.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:14 PM

أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية

سلّمها الربيعة.. بعد اجتيازها ثمانين معياراً حول صحة المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية.

وحصلت شرورة على شهادة المدينة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازها ثمانين معياراً صحياً حول صحة المجتمع.

وتعد محافظة شرورة تاسع مدينة في المملكة تحصل على هذه الشهادة، حيث شمل الاعتماد: الدرعية وجلاجل والجموم وعنيزة ورياض الخبراء والطائف والمدينة المنوّرة والمندق.

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