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"ابن شلفوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة

احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة .

وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"ابن شلفوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة.

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"ابن شلفوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة
سبق

احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة .

وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"ابن شلفوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:11 AM

"ابن شلفوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة .

وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"ابن شلفوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة.

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