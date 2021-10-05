"داون ديتيكتور": بلاغات عن أعطال في منصات "يوتيوب" و"زووم" و"نتفليكس" و"فايبر"

أفاد موقع "داون ديتيكتور" أمس الاثنين بتلقيه بلاغات عن أعطال في منصات "زووم" و"يوتيوب" و"نتفليكس" و"فايبر"، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، شهدت أهم مواقع التواصل الاجتماعي أعطالاً منذ ساعات؛ ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" و"أمازون". فيما أكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة المنصات بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر نحو 7 مليارات دولار بسبب تراجُع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5 % في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.