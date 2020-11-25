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هنا دلالات الأرقام الأربعة على الإطارات .. هل عرفتها من قبل؟

"لتبقى" تنصح بمراعاة عوامل سلامتها من حيث الحمل ودرجة الحرارة

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وقالت الحملة: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة.

كما دعت الحملة إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، موضحة أن لجميع الإطارات الموجودة بالمملكة تاريخ إنتاج عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع فمثلاً الرقم 2016 فإن الرقم 16 يدل على الأسبوع السادس عشر (أي شهر أبريل) أما الرقم الثالث والرابع 20 فيدلان على سنة الصنع 2020م كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار.

وبينت الحملة أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار انخفاض أو ارتفاع ضغط النفخ للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات, وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة, واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير مناسب للسيارة, وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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هنا دلالات الأرقام الأربعة على الإطارات .. هل عرفتها من قبل؟
سبق

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وقالت الحملة: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة.

كما دعت الحملة إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، موضحة أن لجميع الإطارات الموجودة بالمملكة تاريخ إنتاج عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع فمثلاً الرقم 2016 فإن الرقم 16 يدل على الأسبوع السادس عشر (أي شهر أبريل) أما الرقم الثالث والرابع 20 فيدلان على سنة الصنع 2020م كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار.

وبينت الحملة أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار انخفاض أو ارتفاع ضغط النفخ للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات, وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة, واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير مناسب للسيارة, وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
12:12 AM

هنا دلالات الأرقام الأربعة على الإطارات .. هل عرفتها من قبل؟

"لتبقى" تنصح بمراعاة عوامل سلامتها من حيث الحمل ودرجة الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وقالت الحملة: للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة.

كما دعت الحملة إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، موضحة أن لجميع الإطارات الموجودة بالمملكة تاريخ إنتاج عبارة عن أربعة أرقام، الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع فمثلاً الرقم 2016 فإن الرقم 16 يدل على الأسبوع السادس عشر (أي شهر أبريل) أما الرقم الثالث والرابع 20 فيدلان على سنة الصنع 2020م كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار.

وبينت الحملة أن أهم أسباب تآكل وتلف الإطار انخفاض أو ارتفاع ضغط النفخ للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات, وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة, واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير مناسب للسيارة, وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,822
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,340
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
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