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الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب

طائرات التحالف تُغِيرُ على تجمعات المليشيا

نفّذ جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، كمينًا مُحكمًا، استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن العشرات من عناصر مليشيات الحوثية قُتلوا؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات جنود الجيش الوطني، مُخلّفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت عربتين قتاليتين كانتا تحملان تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب
سبق

نفّذ جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، كمينًا مُحكمًا، استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن العشرات من عناصر مليشيات الحوثية قُتلوا؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات جنود الجيش الوطني، مُخلّفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت عربتين قتاليتين كانتا تحملان تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
07:57 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:33 AM

الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب

طائرات التحالف تُغِيرُ على تجمعات المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، كمينًا مُحكمًا، استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن العشرات من عناصر مليشيات الحوثية قُتلوا؛ فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار تحت ضربات جنود الجيش الوطني، مُخلّفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت عربتين قتاليتين كانتا تحملان تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.

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