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شاهد حصاد الانقطاع الأسوأ.. 24 ساعة بلا كهرباء في قرى غرب عسير

هطولات اقتلعت الأعمدة ونزوح جماعي.. ومطالبات تتواصل بإصـلاح الخـلل

أكملت عدد من القرى غرب عسير 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس، وتضررت كل من قرية المليحة والقري والمعورضة وامريع ومقطوعة وبني ذيب التي تعيش بدون كهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي تجاوز 42 درجة.

وأوضح السكان أن القرى شهدت عصر أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ما أدى إلى تكسر عدد من الأعمدة وخروج التيار الكهربائي عن الخدمة.

وعاش السكان ليلاً مظلمًا ما اضطرهم إلى النزوح الجماعي من القرى المتضررة وخاصة المرضى الذين فاقم الأمر من وضعهم الصحي، في الوقت الذي قضى فيه البعض ليلهم في سياراتهم وأكدوا أنهم أكملوا 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي أطاحت بعدد من الأعمدة.

وقال زايد بن حسن الركبي أحد المشاركين في الحد الجنوبي، إنه اضطر للاستئذان من عمله لنقل أفراد أسرته إلى مكان آخر.

وبين سكان القرى المتضررة أنهم اعتادوا على الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وبمعدل من ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، ما أتلف أجهزتهم الكهربائية وأضر بهم، إلا أن انقطاع الأمس هو الأسوأ.

وطالبوا بالتحرك لإصلاح الأعطال وإعادة التيار وتعويض المتضررين، مؤكدين أن بين المتضررين مرضى يعيشون على أجهزة الأكسجين، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد حصاد الانقطاع الأسوأ.. 24 ساعة بلا كهرباء في قرى غرب عسير
سبق

أكملت عدد من القرى غرب عسير 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس، وتضررت كل من قرية المليحة والقري والمعورضة وامريع ومقطوعة وبني ذيب التي تعيش بدون كهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي تجاوز 42 درجة.

وأوضح السكان أن القرى شهدت عصر أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ما أدى إلى تكسر عدد من الأعمدة وخروج التيار الكهربائي عن الخدمة.

وعاش السكان ليلاً مظلمًا ما اضطرهم إلى النزوح الجماعي من القرى المتضررة وخاصة المرضى الذين فاقم الأمر من وضعهم الصحي، في الوقت الذي قضى فيه البعض ليلهم في سياراتهم وأكدوا أنهم أكملوا 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي أطاحت بعدد من الأعمدة.

وقال زايد بن حسن الركبي أحد المشاركين في الحد الجنوبي، إنه اضطر للاستئذان من عمله لنقل أفراد أسرته إلى مكان آخر.

وبين سكان القرى المتضررة أنهم اعتادوا على الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وبمعدل من ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، ما أتلف أجهزتهم الكهربائية وأضر بهم، إلا أن انقطاع الأمس هو الأسوأ.

وطالبوا بالتحرك لإصلاح الأعطال وإعادة التيار وتعويض المتضررين، مؤكدين أن بين المتضررين مرضى يعيشون على أجهزة الأكسجين، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي لهم.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
03:59 PM

شاهد حصاد الانقطاع الأسوأ.. 24 ساعة بلا كهرباء في قرى غرب عسير

هطولات اقتلعت الأعمدة ونزوح جماعي.. ومطالبات تتواصل بإصـلاح الخـلل

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محمد طيران - عسير
0
1,522

أكملت عدد من القرى غرب عسير 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس، وتضررت كل من قرية المليحة والقري والمعورضة وامريع ومقطوعة وبني ذيب التي تعيش بدون كهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي تجاوز 42 درجة.

وأوضح السكان أن القرى شهدت عصر أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ما أدى إلى تكسر عدد من الأعمدة وخروج التيار الكهربائي عن الخدمة.

وعاش السكان ليلاً مظلمًا ما اضطرهم إلى النزوح الجماعي من القرى المتضررة وخاصة المرضى الذين فاقم الأمر من وضعهم الصحي، في الوقت الذي قضى فيه البعض ليلهم في سياراتهم وأكدوا أنهم أكملوا 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي أطاحت بعدد من الأعمدة.

وقال زايد بن حسن الركبي أحد المشاركين في الحد الجنوبي، إنه اضطر للاستئذان من عمله لنقل أفراد أسرته إلى مكان آخر.

وبين سكان القرى المتضررة أنهم اعتادوا على الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وبمعدل من ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، ما أتلف أجهزتهم الكهربائية وأضر بهم، إلا أن انقطاع الأمس هو الأسوأ.

وطالبوا بالتحرك لإصلاح الأعطال وإعادة التيار وتعويض المتضررين، مؤكدين أن بين المتضررين مرضى يعيشون على أجهزة الأكسجين، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي لهم.

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