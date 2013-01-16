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بمشاركة الرباعي السعودي .. الاثنين سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2022

تقرر أن تسحب، الاثنين، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 في كوالالمبور العاصمة الماليزية، بمشاركة 40 فريقًا من غرب وشرق القارة منها أربعة أندية سعودية، وهي: الهلال "حامل اللقب" والفيصلي والشباب والتعاون، وسيتم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات في غرب القارة، ومثله في شرق القارة.

وتضم كل مجموعة أربعة فرق، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق تحصل على المركز الثاني من كل منطقة "الشرق والغرب".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بمشاركة الرباعي السعودي .. الاثنين سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2022
سبق

تقرر أن تسحب، الاثنين، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 في كوالالمبور العاصمة الماليزية، بمشاركة 40 فريقًا من غرب وشرق القارة منها أربعة أندية سعودية، وهي: الهلال "حامل اللقب" والفيصلي والشباب والتعاون، وسيتم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات في غرب القارة، ومثله في شرق القارة.

وتضم كل مجموعة أربعة فرق، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق تحصل على المركز الثاني من كل منطقة "الشرق والغرب".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
09:45 PM

بمشاركة الرباعي السعودي .. الاثنين سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن تسحب، الاثنين، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 في كوالالمبور العاصمة الماليزية، بمشاركة 40 فريقًا من غرب وشرق القارة منها أربعة أندية سعودية، وهي: الهلال "حامل اللقب" والفيصلي والشباب والتعاون، وسيتم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات في غرب القارة، ومثله في شرق القارة.

وتضم كل مجموعة أربعة فرق، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق تحصل على المركز الثاني من كل منطقة "الشرق والغرب".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,597
201,250 سيارة ..

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