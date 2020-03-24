سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %

بمقدار 0.77 سنت وبلغ البرميل 27.80 دولار

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.