سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %
بمقدار 0.77 سنت وبلغ البرميل 27.80 دولار
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-24
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:25 AM
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %
بمقدار 0.77 سنت وبلغ البرميل 27.80 دولار
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.