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"الصحة" تعلن عن 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. مواطن قادم من إيران نقل العدوى لزوجته

لم يفصح عند المنفذ عن وجوده في إيران.. الثالث كان بنفس المركبة مع الحالتين السابقتين

أعلنت #الصحة اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته.

وتابعت الوزارة: الحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادماً من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فوراً بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت "الصحة" أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكدت "الصحة" أنها توفّر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس “كورونا” الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937." وشددت "الصحة" على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن عن 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. مواطن قادم من إيران نقل العدوى لزوجته
سبق

أعلنت #الصحة اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته.

وتابعت الوزارة: الحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادماً من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فوراً بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت "الصحة" أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكدت "الصحة" أنها توفّر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس “كورونا” الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937." وشددت "الصحة" على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
03:22 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:49 PM

"الصحة" تعلن عن 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. مواطن قادم من إيران نقل العدوى لزوجته

لم يفصح عند المنفذ عن وجوده في إيران.. الثالث كان بنفس المركبة مع الحالتين السابقتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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62,398

أعلنت #الصحة اليوم تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته.

وتابعت الوزارة: الحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس “كورونا” الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادماً من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت "الصحة" بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فوراً بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت "الصحة" أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.

وأكدت "الصحة" أنها توفّر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس “كورونا” الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937." وشددت "الصحة" على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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