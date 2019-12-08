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استئناف رحلات #قطار_الحرمين بين جدة والمدينة مروراً برابغ .. الأربعاء

‏فيما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة من محطة المطار الجديدة الأسبوع المقبل

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين ‫جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة ‫رابغ.

‏كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.

قطار الحرمين إمارة منطقة مكة المكرمة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جدة المدينة المنورة محطة رابغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئناف رحلات #قطار_الحرمين بين جدة والمدينة مروراً برابغ .. الأربعاء
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين ‫جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة ‫رابغ.

‏كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
12:55 PM

استئناف رحلات #قطار_الحرمين بين جدة والمدينة مروراً برابغ .. الأربعاء

‏فيما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة من محطة المطار الجديدة الأسبوع المقبل

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متعب البقمي - جدة
1
9,060

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين ‫جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة ‫رابغ.

‏كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.

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