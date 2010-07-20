النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

صعيد عرفات.. زيادة 220 % لحركة بيانات ضيوف الرحمن

توافر حلول الاتصالات الحيوية للجهات الحكومية بنسبة 99%

ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 220 % مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350 %، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97 %، كما أظهرت البيانات زيادة عدد عملاء stc على صعيد عرفات الطاهر بنسبة 330 %.

وتأتي هذه الزيادة في العدد والنوعية الخاصة في تقنيات نقل الحركة الصوتية وحركة البيانات عبر التقنيات الأحدث، بالتزامن مع التطوير الذي شهده العام الحالي على شبكة الجيلين الخامس والرابع؛ وذلك لرفع الكفاءة النوعية لتجربة عملاء الشركة في كافة الخدمات التي تقدمها.

على صعيد آخر سجلت حلول شبكة الاتصالات الحيوية "الاتصالات الحرجة" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى ٩٩ ٪؜ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية، وكذلك التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على توفير التقنيات الحديثة بهذا المجال من خلال غرف التحكم التي تمكّن شركاءنا من إدارة فرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان، إضافة إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج والعمرة لتمكين الشركاء من خدمة ضيوف الرحمن والقائمين عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صعيد عرفات.. زيادة 220 % لحركة بيانات ضيوف الرحمن
سبق

ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 220 % مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350 %، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97 %، كما أظهرت البيانات زيادة عدد عملاء stc على صعيد عرفات الطاهر بنسبة 330 %.

وتأتي هذه الزيادة في العدد والنوعية الخاصة في تقنيات نقل الحركة الصوتية وحركة البيانات عبر التقنيات الأحدث، بالتزامن مع التطوير الذي شهده العام الحالي على شبكة الجيلين الخامس والرابع؛ وذلك لرفع الكفاءة النوعية لتجربة عملاء الشركة في كافة الخدمات التي تقدمها.

على صعيد آخر سجلت حلول شبكة الاتصالات الحيوية "الاتصالات الحرجة" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى ٩٩ ٪؜ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية، وكذلك التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على توفير التقنيات الحديثة بهذا المجال من خلال غرف التحكم التي تمكّن شركاءنا من إدارة فرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان، إضافة إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج والعمرة لتمكين الشركاء من خدمة ضيوف الرحمن والقائمين عليها.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
07:19 PM

صعيد عرفات.. زيادة 220 % لحركة بيانات ضيوف الرحمن

توافر حلول الاتصالات الحيوية للجهات الحكومية بنسبة 99%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
262

ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 220 % مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350 %، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97 %، كما أظهرت البيانات زيادة عدد عملاء stc على صعيد عرفات الطاهر بنسبة 330 %.

وتأتي هذه الزيادة في العدد والنوعية الخاصة في تقنيات نقل الحركة الصوتية وحركة البيانات عبر التقنيات الأحدث، بالتزامن مع التطوير الذي شهده العام الحالي على شبكة الجيلين الخامس والرابع؛ وذلك لرفع الكفاءة النوعية لتجربة عملاء الشركة في كافة الخدمات التي تقدمها.

على صعيد آخر سجلت حلول شبكة الاتصالات الحيوية "الاتصالات الحرجة" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى ٩٩ ٪؜ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية، وكذلك التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على توفير التقنيات الحديثة بهذا المجال من خلال غرف التحكم التي تمكّن شركاءنا من إدارة فرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان، إضافة إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج والعمرة لتمكين الشركاء من خدمة ضيوف الرحمن والقائمين عليها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة