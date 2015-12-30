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"الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن

"رويترز" عن سكان قولهم: إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه، بلغت 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.
وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

وزارة الصحة اليمنية انفجارات مطار عدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه، بلغت 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.
وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:36 PM

"الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن

"رويترز" عن سكان قولهم: إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,342

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه، بلغت 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.
وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

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