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التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج يبدأ مهامه

يعمل على مبدأ التعامل مع التهديدات

بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين اليوم (الخميس)، رسميًا مهمّته المتمثّلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن من قبل إيران.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وأفاد "مالوي" بأنّ الهدف هو العمل معًا للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات ضد السفن، وفق ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن الهدف دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد.

وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو (حزيران)، وُلد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية" بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

ومن المقرّر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال"، مياه الخليج، مرورًا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر.

تحالف عسكري بحري حماية الملاحة البحرين

الرئيسية/ أخبار العالم

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التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج يبدأ مهامه
سبق

بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين اليوم (الخميس)، رسميًا مهمّته المتمثّلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن من قبل إيران.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وأفاد "مالوي" بأنّ الهدف هو العمل معًا للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات ضد السفن، وفق ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن الهدف دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد.

وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو (حزيران)، وُلد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية" بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

ومن المقرّر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال"، مياه الخليج، مرورًا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:13 PM

التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج يبدأ مهامه

يعمل على مبدأ التعامل مع التهديدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين اليوم (الخميس)، رسميًا مهمّته المتمثّلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن من قبل إيران.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وأفاد "مالوي" بأنّ الهدف هو العمل معًا للخروج برد بحري دولي مشترك على الهجمات ضد السفن، وفق ما أوردت "فرانس 24".

وأضاف أن الهدف دفاعي بحت والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد.

وبعد ترقّب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو (حزيران)، وُلد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية" بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

ومن المقرّر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال"، مياه الخليج، مرورًا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولاً إلى باب المندب في البحر الأحمر.

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