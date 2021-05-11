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من عمر سنتين فأكثر.. الولايات المتحدة تشترط إجراء فحص كورونا للقادمين إليها

قيود على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين وإيران ودول مجموعة الشنغن

أعلنت السلطات الصحية الأميركية ممثلةً بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه يجب على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة من عمر سنتين فأكثر -بما في ذلك المواطنون الأميركيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة-، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

واشترطت السلطات الصحية على المسافرين إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية، أو أي ما يثبت التعافي من الإصابة بفيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

كما تضمنت الاشتراطات الجديدة، قيوداً على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب إفريقيا، والهند، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

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من عمر سنتين فأكثر.. الولايات المتحدة تشترط إجراء فحص كورونا للقادمين إليها
سبق

أعلنت السلطات الصحية الأميركية ممثلةً بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه يجب على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة من عمر سنتين فأكثر -بما في ذلك المواطنون الأميركيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة-، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

واشترطت السلطات الصحية على المسافرين إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية، أو أي ما يثبت التعافي من الإصابة بفيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

كما تضمنت الاشتراطات الجديدة، قيوداً على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب إفريقيا، والهند، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
10:49 AM

من عمر سنتين فأكثر.. الولايات المتحدة تشترط إجراء فحص كورونا للقادمين إليها

قيود على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين وإيران ودول مجموعة الشنغن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت السلطات الصحية الأميركية ممثلةً بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه يجب على الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة من عمر سنتين فأكثر -بما في ذلك المواطنون الأميركيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة-، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

واشترطت السلطات الصحية على المسافرين إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية، أو أي ما يثبت التعافي من الإصابة بفيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

كما تضمنت الاشتراطات الجديدة، قيوداً على دخول غير الأميركيين الذين كانوا في الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب إفريقيا، والهند، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

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