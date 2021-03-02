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"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية

خلال ندوة عقدتها الشركة اليوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها.

وأوضحت أنها طورت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة اليوم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME"، بعنوان برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في "السعودية للكهرباء"، حيث استعرضت الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

واستعرضت، خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في "السعودية للكهرباء" المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين "بناء" لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة، وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

ولفتت الشركة إلى أن لديها حوالي 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية وحوالى 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 %، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها.

وأوضحت أنها طورت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة اليوم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME"، بعنوان برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في "السعودية للكهرباء"، حيث استعرضت الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

واستعرضت، خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في "السعودية للكهرباء" المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين "بناء" لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة، وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

ولفتت الشركة إلى أن لديها حوالي 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية وحوالى 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 %، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:58 PM

"السعودية للكهرباء" تستعرض الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية

خلال ندوة عقدتها الشركة اليوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها.

وأوضحت أنها طورت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة اليوم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط "JCCME"، بعنوان برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في "السعودية للكهرباء"، حيث استعرضت الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

واستعرضت، خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في "السعودية للكهرباء" المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية، وآليات التسجيل والتأهيل، كما سلطت الشركة الضوء على برنامج التوطين "بناء" لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والأهداف التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وأشارت إلى أن الندوة تهدف أيضاً إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة، وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

ولفتت الشركة إلى أن لديها حوالي 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية وحوالى 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 %، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

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