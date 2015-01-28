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رزافان: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد.. الدوسري: نسعى لتحقيق الرباعية

في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر السعودي

قال المدير الفني لفريق الهلال الروماني رزافان لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر السعودي: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وأضاف: الوقت قصير جدًا للإعداد للمباراة، لكننا استعدينا بشكل جيد للغاية، لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، فالمجموعة التي نملكها حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها.

وتابع: عقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز، وعلينا العمل على فرض شخصيتنا، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: لدينا مباراة مهمة للغاية كونها ديربي ومباراة تنافسية على كأس بيرين، فنحن نسعى لتحقيق الرباعية بعد تحقيق الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك، واستعدادنا للمباراة على أكمل وجه من أجل تحقيق اللقب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رزافان: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد.. الدوسري: نسعى لتحقيق الرباعية
سبق

قال المدير الفني لفريق الهلال الروماني رزافان لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر السعودي: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وأضاف: الوقت قصير جدًا للإعداد للمباراة، لكننا استعدينا بشكل جيد للغاية، لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، فالمجموعة التي نملكها حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها.

وتابع: عقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز، وعلينا العمل على فرض شخصيتنا، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: لدينا مباراة مهمة للغاية كونها ديربي ومباراة تنافسية على كأس بيرين، فنحن نسعى لتحقيق الرباعية بعد تحقيق الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك، واستعدادنا للمباراة على أكمل وجه من أجل تحقيق اللقب.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:59 PM

رزافان: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد.. الدوسري: نسعى لتحقيق الرباعية

في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني لفريق الهلال الروماني رزافان لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر السعودي: لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وأضاف: الوقت قصير جدًا للإعداد للمباراة، لكننا استعدينا بشكل جيد للغاية، لدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة، فالمجموعة التي نملكها حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها.

وتابع: عقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز، وعلينا العمل على فرض شخصيتنا، سنواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: لدينا مباراة مهمة للغاية كونها ديربي ومباراة تنافسية على كأس بيرين، فنحن نسعى لتحقيق الرباعية بعد تحقيق الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك، واستعدادنا للمباراة على أكمل وجه من أجل تحقيق اللقب.

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