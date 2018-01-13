‫مطار "وادي الدواسر" يستقبل مئات القادمين من منظمي رالي دكار 2020 ‫

مصادر "سبق": من المتوقع وصول عدد الرحلات لـ60 رحلة في أربعة أيام

أبدت محافظة وادي الدواسر، ممثلة بالجهات الرسمية، جاهزيتها لاستقبال المشاركين في رالي داكار السعودية، الذي يقام على صحراء السعودية للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا في مرحلته السابعة، ويشارك فيه 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم.

ويستأنف رالي داكار السعودية 2020 غدًا مغامراته في صحراء السعودية للمرحلة السابعة من السابق، من الرياض إلى محافظة وادي الدواسر. وتعد هذه المرحلة أطول المراحل الخاصة؛ إذ يبلغ طولها 546 كيلومترًا، بمسافة إجمالية طولها741 كيلومترًا.‫

ويأتي ذلك بعد أن حصل السائقون والفرق المشاركة على يوم راحة في الرياض عقب وصول السباق إلى نقطة النصف. ويُستأنف السباق من الرياض الأحد، وينعطف مساره بعد ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء السعودية الشاسعة قبل الالتفاف والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخوله منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية من منطقة القدية التي ستشهد تتويج الفائز في رالي داكار السعودية؛ إذ سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

‫ورصدت "سبق" مخيم المتسابقين الذي يقع قرب بوابة مطار محافظة وادي الدواسر، وتم الانتهاء من تجهيزاته. فيما باشرت الجهات الأمنية استلام مواقعها للقيام بالمهام الموكلة لها بإشراف ومتابعة المحافظ، التي تهدف لخلق بيئة مريحة للمتسابقين، وجاذبة للزوار، وعاكسة للوجهة السياحية التي تحويها جنبات مملكتنا الغالية التي دعت القيادة لجعلها من مرتكزات الرؤية القادمة.

‫وأكدت مصادر "سبق" أن مطار وادي الدواسر بدأ اليوم السبت في استقبال الطائرات الخاصة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، ويتوقع وصول رحلات القدوم والمغادرة لقرابة 60 رحلة على مدى 4 أيام. فيما بذلت إدارة المطار بالمحافظة جهودًا موفقة بالتناغم مع الجهات ذات العلاقة من خلال سعيها لإقامة مخيم المتسابقين على أرض تابعة للطيران المدني، وكذلك توفير أكثر من مدرج للطائرات.

‫كما أسهمت إدارة المطار في تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تفوق قدرات المطار بكثير، ولاسيما أن هذا المطار يصنف من مطارات السعودية ذي المساحة الكافية، والموقع المتميز بين عدد من المحافظات الغربية والجنوبية.

ويتطلع الأهالي وعشاق السياحة للفتة، تُـعنى بالمطار كثيرًا، من خلال تلبية مطالب سابقة، تنادي برحلات دولية، وأخرى محلية، تكفل سهولة التنقل والرغبة الحميمة الجاذبة لعشاق التراث الذي ما زالت عروق ابن معارض وقرية الفاو والعين الحارة من أهم ما يجذب انتباههم فيه.

‫وأوضح عبدالله بن سليمان المبارك، محافظ وادي الدواسر، لـ"سبق" أن المحافظة انتهت من تهيئة جوانب الأمن والسلامة من خلال خطط أمنية لمناطق السباق ومسارات المتسابقين لحمايتهم، وكذلك للسيطرة على الزحام داخل المحافظة وخارجها.

‫وأكد "المبارك" أنه عُقدت اجتماعات عدة، ضمت الجهات المعنية بالمحافظة، وعددًا من المسؤولين عن التنظيم، رسموا من خلالها خطة ترتبط بما سبقها من خطط شاملة لمسارات الرالي التي عكست لنا بالأيام الماضية روعة التخطيط، ودقة الرسم الزمني لكل محطة؛ وهو ما حدا بعدد من القنوات العالمية إلى أن تشير لذلك التنظيم المبهر الذي نتوقع -بإذن الله- أن يكون نقلة نوعية في مسارات الأحداث الرياضية.