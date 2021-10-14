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محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

تهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين

تفقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، المشروعات التحسينية التي يجري تنفيذها بمستشفى بني مالك العام، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدّد محافظ الداير على ضرورة إنجاز المشروعات التطويرية كما هو مخطط لها؛ حتى تحقق الهدف المرجوّ منها في تحقيق رضا الأهالي وتحسين تجربة المرضى.

واستمع محافظ الداير إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير أقسام التنويم.

واطلع على آخر المستجدات في مشروع مركز الكلى والمقر الإسعافي، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من هذه المشروعات للرقيّ بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه المشددة على الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في الجوانب كافة.

وعلى هامش الزيارة التفقدية دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة، المعرض التوعوي ضد سرطان الثدي، والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي لغسيل اليدين، وكرّم عددًا من منسوبي المستشفى لتميزهم.

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محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك
سبق

تفقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، المشروعات التحسينية التي يجري تنفيذها بمستشفى بني مالك العام، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدّد محافظ الداير على ضرورة إنجاز المشروعات التطويرية كما هو مخطط لها؛ حتى تحقق الهدف المرجوّ منها في تحقيق رضا الأهالي وتحسين تجربة المرضى.

واستمع محافظ الداير إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير أقسام التنويم.

واطلع على آخر المستجدات في مشروع مركز الكلى والمقر الإسعافي، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من هذه المشروعات للرقيّ بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه المشددة على الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في الجوانب كافة.

وعلى هامش الزيارة التفقدية دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة، المعرض التوعوي ضد سرطان الثدي، والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي لغسيل اليدين، وكرّم عددًا من منسوبي المستشفى لتميزهم.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:14 PM

محافظ الداير يتفقّد المشروعات التحسينية بمستشفى بني مالك

تهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، المشروعات التحسينية التي يجري تنفيذها بمستشفى بني مالك العام، بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدّد محافظ الداير على ضرورة إنجاز المشروعات التطويرية كما هو مخطط لها؛ حتى تحقق الهدف المرجوّ منها في تحقيق رضا الأهالي وتحسين تجربة المرضى.

واستمع محافظ الداير إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير أقسام التنويم.

واطلع على آخر المستجدات في مشروع مركز الكلى والمقر الإسعافي، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من هذه المشروعات للرقيّ بالخدمة المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه المشددة على الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين في الجوانب كافة.

وعلى هامش الزيارة التفقدية دشّن محافظ الداير نايف بن لبدة، المعرض التوعوي ضد سرطان الثدي، والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي لغسيل اليدين، وكرّم عددًا من منسوبي المستشفى لتميزهم.

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