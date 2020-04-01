بالفيديو.. لحظة اشتعال النار بمبنى سكني بنيويورك ومقتل 4 أشخاص

التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق

قالت الشرطة ووسائل إعلام في وقت متأخر يوم الثلاثاء: إن أربع سيدات لقين حتفهن وأصيب شخص، بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في حي برونكس بنيويورك.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك: إن الحريق شب في شقة بالطابق السادس، وإن أربع سيدات من شقتين مجاورتين بنفس المبنى نُقِلتا إلى مركز برونكس كير الطبي حيث أُعلنت وفاتهما.

وأضافت الإدارة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق ولم تكشف عن هوية الضحايا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شخصًا نُقل إلى المستشفى مصابًا بحروق. ولم ترد إدارة إطفاء مدينة نيويورك على طلبات للتعليق.