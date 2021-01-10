صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ تورّطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم، وسلب مبلغ (140) ألف ريال، كان بحوزته، قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي
مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم
"شرطة مكة" تطيح بمواطن و3 مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا منه 140 ألف ريال
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ تورّطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم، وسلب مبلغ (140) ألف ريال، كان بحوزته، قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
"شرطة مكة" تطيح بمواطن و3 مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا منه 140 ألف ريال
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ تورّطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم، وسلب مبلغ (140) ألف ريال، كان بحوزته، قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.