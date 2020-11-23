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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 188410 إصابات.
وقالت في بيان صحفي: إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 120014 حالة، مشيرة إلى أن 2155 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 453 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2302 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 188410 إصابات.
وقالت في بيان صحفي: إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 120014 حالة، مشيرة إلى أن 2155 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 453 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2302 حالة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
07:00 PM

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 188410 إصابات.
وقالت في بيان صحفي: إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 120014 حالة، مشيرة إلى أن 2155 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 453 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2302 حالة.

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