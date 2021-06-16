النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق بتكليف الأستاذ علي بن محمد العويفي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة قلوة.

و"العويفي" حاصلٌ على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تدرج بالعمل بدأها معلمًا ثم وكيلاً لمجمع تعليمي ثم مديرًا لمدرسة ثم مشرفًا للإدارة المدرسية ومشرفًا للتدريب ثم مديرًا للتدريب والابتعاث ثم انتقل مساعدًا للشؤون المدرسية قبل تكليفه مديرًا لمكتب التعليم.

وقد جمع ما بين المجالس البلدية كرئيس للمجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة والتعليم والصحافة والأعمال التطوعية كرم أخيرًا في ختام العام الدراسي من قِبل تعليم المخواة لتحقيقه جائزة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.


"سبق" تهنئ العويفي بهذه الثقة وتتمنى له التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة
سبق

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق بتكليف الأستاذ علي بن محمد العويفي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة قلوة.

و"العويفي" حاصلٌ على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تدرج بالعمل بدأها معلمًا ثم وكيلاً لمجمع تعليمي ثم مديرًا لمدرسة ثم مشرفًا للإدارة المدرسية ومشرفًا للتدريب ثم مديرًا للتدريب والابتعاث ثم انتقل مساعدًا للشؤون المدرسية قبل تكليفه مديرًا لمكتب التعليم.

وقد جمع ما بين المجالس البلدية كرئيس للمجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة والتعليم والصحافة والأعمال التطوعية كرم أخيرًا في ختام العام الدراسي من قِبل تعليم المخواة لتحقيقه جائزة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.


"سبق" تهنئ العويفي بهذه الثقة وتتمنى له التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:24 AM

"العويفي" مديرًا لمكتب تعليم محافظة قلوة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
382

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق بتكليف الأستاذ علي بن محمد العويفي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة قلوة.

و"العويفي" حاصلٌ على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تدرج بالعمل بدأها معلمًا ثم وكيلاً لمجمع تعليمي ثم مديرًا لمدرسة ثم مشرفًا للإدارة المدرسية ومشرفًا للتدريب ثم مديرًا للتدريب والابتعاث ثم انتقل مساعدًا للشؤون المدرسية قبل تكليفه مديرًا لمكتب التعليم.

وقد جمع ما بين المجالس البلدية كرئيس للمجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة والتعليم والصحافة والأعمال التطوعية كرم أخيرًا في ختام العام الدراسي من قِبل تعليم المخواة لتحقيقه جائزة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.


"سبق" تهنئ العويفي بهذه الثقة وتتمنى له التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة