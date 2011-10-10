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بعد تداول فيديو حول الواقعة.. "تعليم عنيزة" يشيد بتصرف سائق مدارس

قام بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها

بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي .

ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.

إدارة تعليم عنيزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تداول فيديو حول الواقعة.. "تعليم عنيزة" يشيد بتصرف سائق مدارس
سبق

بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي .

ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:53 PM

بعد تداول فيديو حول الواقعة.. "تعليم عنيزة" يشيد بتصرف سائق مدارس

قام بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها

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بدر العتيبي - عنيزة
4
1,603

بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي .

ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.

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