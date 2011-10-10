بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي . ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.

بعد تداول فيديو حول الواقعة.. "تعليم عنيزة" يشيد بتصرف سائق مدارس بدر العتيبي سبق 2019-10-10 بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي .



ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 04:53 PM

بعد تداول فيديو حول الواقعة.. "تعليم عنيزة" يشيد بتصرف سائق مدارس قام بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها





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بادرت إدارة تعليم عنيزة بشكر سائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، بعد تداول فيديو للسائق وهو يقوم بإنزال طالبة حتى دخلت منزلها في سلوكٍ عدّه الكثيرون حضارياً يعكس حسه الأمني والأخلاقي .



ووصل هشتاق الواقعة للترند وحمل إشادات واسعة، خاصة مع تسجيل بعض الحوادث لضحايا الحافلات المدرسية من دهس وخلافه.