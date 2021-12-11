يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة للغاية من الكوليسترول إلى الـ"زانثلازما"، وهي زوائد برتقالية مائلة للصفرة على الجفون، وعادة ما تكون غير مؤلمة؛ حيث يجدر التحقق مما إذا كان لديك القليل بالفعل. ولاحظ خبراء في الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية؛ أن هذه الزيادات الجلدية قد تظهر أيضًا في أماكن أخرى من الوجه، ومع ذلك، إذا لاحظت وجودها بالفعل فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك من قبل أخصائي طبي. وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم": تعتبر رؤية مثل هذه الزوائد مؤشراً رئيسياً على ارتفاع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ومن المرجح أن يصف الطبيب المختص العقاقير المخفضة للكوليسترول إذا كنت تعاني من "زانثلازما". وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الأمريكية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تعمل على تقليل كمية الكوليسترول التي يصنعها الجسم. وللمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، إلى جانب الأدوية، تقترح هيئة الصحة الوطنية الأمريكية: "تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة أكثر، وعدم التدخين، والتخفيف من الكحول". ويمكن أيضًا تحديد ارتفاع الكوليسترول من خلال نظرة عيون الشخص، وعند الشباب يمكن أن يشير القوس الرمادي أو الأبيض الظاهر فوق القرنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأوضحت "مايو كلينيك" أن القرنية "غطاء شفاف يشبه القبة فوق مقدمة العين"، فيما قالت جمعية القلب الخيرية بالمملكة المتحدة: إن فرط شحميات الدم العائلي "FH" حالة وراثية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبدون علاج يمكن أن يؤدي FH إلى أمراض القلب في سن مبكرة جدًا. وتشمل العلامات الجسدية الأخرى التي يبحث عنها طبيبك الآتى: "تورم التوترات على مفاصل اليدين، وكتل دهنية صغيرة على الأوتار في مؤخرة الكاحل، شكل قوس أبيض أو حلقة حول حافة القزحية".

تحقق من وجهك وجفنَيْك.. هذه الزوائد مؤشر خطير على السكتة الدماغية! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة للغاية من الكوليسترول إلى الـ"زانثلازما"، وهي زوائد برتقالية مائلة للصفرة على الجفون، وعادة ما تكون غير مؤلمة؛ حيث يجدر التحقق مما إذا كان لديك القليل بالفعل.



ولاحظ خبراء في الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية؛ أن هذه الزيادات الجلدية قد تظهر أيضًا في أماكن أخرى من الوجه، ومع ذلك، إذا لاحظت وجودها بالفعل فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك من قبل أخصائي طبي.



وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم": تعتبر رؤية مثل هذه الزوائد مؤشراً رئيسياً على ارتفاع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



ومن المرجح أن يصف الطبيب المختص العقاقير المخفضة للكوليسترول إذا كنت تعاني من "زانثلازما".



وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الأمريكية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تعمل على تقليل كمية الكوليسترول التي يصنعها الجسم.



وللمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، إلى جانب الأدوية، تقترح هيئة الصحة الوطنية الأمريكية: "تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة أكثر، وعدم التدخين، والتخفيف من الكحول".



ويمكن أيضًا تحديد ارتفاع الكوليسترول من خلال نظرة عيون الشخص، وعند الشباب يمكن أن يشير القوس الرمادي أو الأبيض الظاهر فوق القرنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



وأوضحت "مايو كلينيك" أن القرنية "غطاء شفاف يشبه القبة فوق مقدمة العين"، فيما قالت جمعية القلب الخيرية بالمملكة المتحدة: إن فرط شحميات الدم العائلي "FH" حالة وراثية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبدون علاج يمكن أن يؤدي FH إلى أمراض القلب في سن مبكرة جدًا.



وتشمل العلامات الجسدية الأخرى التي يبحث عنها طبيبك الآتى: "تورم التوترات على مفاصل اليدين، وكتل دهنية صغيرة على الأوتار في مؤخرة الكاحل، شكل قوس أبيض أو حلقة حول حافة القزحية".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 02:53 PM

تحقق من وجهك وجفنَيْك.. هذه الزوائد مؤشر خطير على السكتة الدماغية! إذا ما وجدتها فأنت بحاجة إلى "فحص كوليسترول" من قبل أخصائي طبي





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يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة للغاية من الكوليسترول إلى الـ"زانثلازما"، وهي زوائد برتقالية مائلة للصفرة على الجفون، وعادة ما تكون غير مؤلمة؛ حيث يجدر التحقق مما إذا كان لديك القليل بالفعل.



ولاحظ خبراء في الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية؛ أن هذه الزيادات الجلدية قد تظهر أيضًا في أماكن أخرى من الوجه، ومع ذلك، إذا لاحظت وجودها بالفعل فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك من قبل أخصائي طبي.



وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم": تعتبر رؤية مثل هذه الزوائد مؤشراً رئيسياً على ارتفاع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



ومن المرجح أن يصف الطبيب المختص العقاقير المخفضة للكوليسترول إذا كنت تعاني من "زانثلازما".



وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الأمريكية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تعمل على تقليل كمية الكوليسترول التي يصنعها الجسم.



وللمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، إلى جانب الأدوية، تقترح هيئة الصحة الوطنية الأمريكية: "تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة أكثر، وعدم التدخين، والتخفيف من الكحول".



ويمكن أيضًا تحديد ارتفاع الكوليسترول من خلال نظرة عيون الشخص، وعند الشباب يمكن أن يشير القوس الرمادي أو الأبيض الظاهر فوق القرنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



وأوضحت "مايو كلينيك" أن القرنية "غطاء شفاف يشبه القبة فوق مقدمة العين"، فيما قالت جمعية القلب الخيرية بالمملكة المتحدة: إن فرط شحميات الدم العائلي "FH" حالة وراثية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبدون علاج يمكن أن يؤدي FH إلى أمراض القلب في سن مبكرة جدًا.



وتشمل العلامات الجسدية الأخرى التي يبحث عنها طبيبك الآتى: "تورم التوترات على مفاصل اليدين، وكتل دهنية صغيرة على الأوتار في مؤخرة الكاحل، شكل قوس أبيض أو حلقة حول حافة القزحية".