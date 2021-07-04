النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايدن: أمريكا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنة

أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.

وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بايدن: أمريكا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنة
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.

وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:33 AM

بايدن: أمريكا ليست متأكدة من الجهة المسؤولة عن القرصنة

أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
773

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن "الاعتقاد المبدئي" للحكومة الأمريكية، يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، تعرضت له مئات المؤسسات الأمريكية.

وقال بايدن: "لسنا متأكدين" من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف: "الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية؛ لكننا لسنا متأكدين بعدُ"؛ وفق "سكاي نيوز".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية لإجراء تحقيق. وتابع أن الولايات المتحدة ستردّ إذا خلُصوا إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,317
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,149

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة