زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية "ألازيغ" شرقي تركيا

الداخلية التركية: لم يتم تسجيل أيّ أضرار حتى الآن جرّاء ذلك

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هزّ ولاية ألازيغ- شرقي تركيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلو مترين اثنين، وفي البداية ذكر المركز أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة.

ووفق "روسيا اليوم"، من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال، وأن الفرق المختصة موجودة على عين المكان.