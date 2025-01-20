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45 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 244 مدرسة بصامطة بالحد الجنوبي

"الصميلي" شدَّد على أهمية تعزيز الانضباط لتحقيق نواتج التعلُّم المتميزة

انتظم يوم أمس الأحد أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بمدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وذلك في نحو 244 مدرسة، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق الصميلي ميدانيًّا على انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وبدأ ذلك بزيارة ابتدائية عمر بن عبدالعزيز وابتدائية الخضراء، وحثَّ منسوبي مدارس المكتب على بذل الجهود، وتعزيز الانضباط المدرسي لتحقيق نواتج التعلم المتميزة التي تسهم في تنمية الوطن.

كما زارت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة (بنات)، الأستاذة أريج كرشمي، ابتدائية الدغارير لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي، وتفقدت مبنى رياض الأطفال الجديد.

ووجّه "الصميلي" كلمة للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقال: تعودون إلى مقاعد العلم والتحصيل الدراسي بعد إجازة منتصف العام الدراسي بهمة عالية وطموح كبير لتحقيق الأهداف التي تطمحون للوصول إليها، ويعقد عليكم الوطن آماله لنهضته التي ستكونون يومًا ما أحد صناعها. لن أطلب منكم المزيد من الجهد؛ فهذا ديدنكم.. ونعلم جميعًا أنكم لا ترضون بغير القمة مكانًا ومنزلة. وفقكم الله.

وكان المكتب قد أكمل جاهزيته لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس التابعة له. وتم ترحيل الكتب وفقًا للخطة المعدة من قِبل لجنة المقررات بقسم الشؤون المدرسية بالمكتب.

ونوه مدير مكتب تعليم صامطة بجهود قسم الشؤون المدرسية والمستودع وقادة وقائدات المدارس للجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي والمدارس التابعة له من قِبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

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45 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 244 مدرسة بصامطة بالحد الجنوبي
سبق

انتظم يوم أمس الأحد أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بمدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وذلك في نحو 244 مدرسة، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق الصميلي ميدانيًّا على انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وبدأ ذلك بزيارة ابتدائية عمر بن عبدالعزيز وابتدائية الخضراء، وحثَّ منسوبي مدارس المكتب على بذل الجهود، وتعزيز الانضباط المدرسي لتحقيق نواتج التعلم المتميزة التي تسهم في تنمية الوطن.

كما زارت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة (بنات)، الأستاذة أريج كرشمي، ابتدائية الدغارير لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي، وتفقدت مبنى رياض الأطفال الجديد.

ووجّه "الصميلي" كلمة للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقال: تعودون إلى مقاعد العلم والتحصيل الدراسي بعد إجازة منتصف العام الدراسي بهمة عالية وطموح كبير لتحقيق الأهداف التي تطمحون للوصول إليها، ويعقد عليكم الوطن آماله لنهضته التي ستكونون يومًا ما أحد صناعها. لن أطلب منكم المزيد من الجهد؛ فهذا ديدنكم.. ونعلم جميعًا أنكم لا ترضون بغير القمة مكانًا ومنزلة. وفقكم الله.

وكان المكتب قد أكمل جاهزيته لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس التابعة له. وتم ترحيل الكتب وفقًا للخطة المعدة من قِبل لجنة المقررات بقسم الشؤون المدرسية بالمكتب.

ونوه مدير مكتب تعليم صامطة بجهود قسم الشؤون المدرسية والمستودع وقادة وقائدات المدارس للجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي والمدارس التابعة له من قِبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:51 PM

45 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 244 مدرسة بصامطة بالحد الجنوبي

"الصميلي" شدَّد على أهمية تعزيز الانضباط لتحقيق نواتج التعلُّم المتميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انتظم يوم أمس الأحد أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بمدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وذلك في نحو 244 مدرسة، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق الصميلي ميدانيًّا على انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وبدأ ذلك بزيارة ابتدائية عمر بن عبدالعزيز وابتدائية الخضراء، وحثَّ منسوبي مدارس المكتب على بذل الجهود، وتعزيز الانضباط المدرسي لتحقيق نواتج التعلم المتميزة التي تسهم في تنمية الوطن.

كما زارت رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة (بنات)، الأستاذة أريج كرشمي، ابتدائية الدغارير لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي، وتفقدت مبنى رياض الأطفال الجديد.

ووجّه "الصميلي" كلمة للطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقال: تعودون إلى مقاعد العلم والتحصيل الدراسي بعد إجازة منتصف العام الدراسي بهمة عالية وطموح كبير لتحقيق الأهداف التي تطمحون للوصول إليها، ويعقد عليكم الوطن آماله لنهضته التي ستكونون يومًا ما أحد صناعها. لن أطلب منكم المزيد من الجهد؛ فهذا ديدنكم.. ونعلم جميعًا أنكم لا ترضون بغير القمة مكانًا ومنزلة. وفقكم الله.

وكان المكتب قد أكمل جاهزيته لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس التابعة له. وتم ترحيل الكتب وفقًا للخطة المعدة من قِبل لجنة المقررات بقسم الشؤون المدرسية بالمكتب.

ونوه مدير مكتب تعليم صامطة بجهود قسم الشؤون المدرسية والمستودع وقادة وقائدات المدارس للجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي والمدارس التابعة له من قِبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

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