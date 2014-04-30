النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "جثة الثلاجة" و"فرقة الكوماندوز ".. الفلبين تعلن حظراً دائماً على إرسال عمالتها للكويت

المنع بات دائماً عقب قيام السلطات الكويتية بطرد سفير مانيلا كشخص غير مرغوب فيه

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبين للعمل في الكويت بات دائماً.
وفرض "دوتيرتي" في فبراير حظراً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عُثر على جثتها في ثلاجة.
وتعمقت الأزمة بشكل إضافي بعدما اكتشفت السلطات الكويتية وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية في الكويت يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم، فيما عُرف إعلامياً بفرقة "كوماندوز السفارة" .
وهو الأمر الذي دفع السلطات الكويتية إلى طرد سفير مانيلا من البلاد، معتبرة أنه شخص غير مرغوب فيه.
ووفق "فرانس برس" قال "دوتيرتي" للصحافيين في مدينة دافاو الجنوبية: "سيبقى الحظر دائماً. لن تجري عمليات توظيف خصوصاً للعمالة المنزلية".
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 بالمائة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.
ويعمل نحو عشرة ملايين فلبيني في الخارج، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.

وأوضح "دوتيرتي" أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، مشيراً إلى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بـ"الصديق الحقيقي".
وأضاف أنه لا يسعى إلى "الانتقام" من الكويت ولا يحمل أي "كراهية" تجاه البلد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد "جثة الثلاجة" و"فرقة الكوماندوز ".. الفلبين تعلن حظراً دائماً على إرسال عمالتها للكويت
سبق

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبين للعمل في الكويت بات دائماً.
وفرض "دوتيرتي" في فبراير حظراً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عُثر على جثتها في ثلاجة.
وتعمقت الأزمة بشكل إضافي بعدما اكتشفت السلطات الكويتية وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية في الكويت يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم، فيما عُرف إعلامياً بفرقة "كوماندوز السفارة" .
وهو الأمر الذي دفع السلطات الكويتية إلى طرد سفير مانيلا من البلاد، معتبرة أنه شخص غير مرغوب فيه.
ووفق "فرانس برس" قال "دوتيرتي" للصحافيين في مدينة دافاو الجنوبية: "سيبقى الحظر دائماً. لن تجري عمليات توظيف خصوصاً للعمالة المنزلية".
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 بالمائة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.
ويعمل نحو عشرة ملايين فلبيني في الخارج، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.

وأوضح "دوتيرتي" أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، مشيراً إلى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بـ"الصديق الحقيقي".
وأضاف أنه لا يسعى إلى "الانتقام" من الكويت ولا يحمل أي "كراهية" تجاه البلد.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:54 AM

بعد "جثة الثلاجة" و"فرقة الكوماندوز ".. الفلبين تعلن حظراً دائماً على إرسال عمالتها للكويت

المنع بات دائماً عقب قيام السلطات الكويتية بطرد سفير مانيلا كشخص غير مرغوب فيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
40,299

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الأحد، أن الحظر المؤقت على سفر الفلبين للعمل في الكويت بات دائماً.
وفرض "دوتيرتي" في فبراير حظراً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فيليبينية عُثر على جثتها في ثلاجة.
وتعمقت الأزمة بشكل إضافي بعدما اكتشفت السلطات الكويتية وجود فريق تابع للسفارة الفلبينية في الكويت يقوم بتهريب العاملات من منازل مخدوميهم، فيما عُرف إعلامياً بفرقة "كوماندوز السفارة" .
وهو الأمر الذي دفع السلطات الكويتية إلى طرد سفير مانيلا من البلاد، معتبرة أنه شخص غير مرغوب فيه.
ووفق "فرانس برس" قال "دوتيرتي" للصحافيين في مدينة دافاو الجنوبية: "سيبقى الحظر دائماً. لن تجري عمليات توظيف خصوصاً للعمالة المنزلية".
ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60 بالمائة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا.
ويعمل نحو عشرة ملايين فلبيني في الخارج، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سنوياً.

وأوضح "دوتيرتي" أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، مشيراً إلى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بـ"الصديق الحقيقي".
وأضاف أنه لا يسعى إلى "الانتقام" من الكويت ولا يحمل أي "كراهية" تجاه البلد.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة