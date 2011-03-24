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شاهد.. إمام وخطيب الحرم "بليلة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بالطائف

أثنى على جهود المملكة في توفيرها والحرفية العالية للكادر الصحي

تلقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئه كبار العلماء الدكتور بندر بليلة، بعد عصر اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بالمركز الرئيسي للقاح كورونا بالطائف.

وأثنى الدكتور بندر، خلال تلقيه اللقاح، على جهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاحات، وحرصها على أن تكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفيره وتقديمه بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالحرفية العالية للكادر الصحي بمركز اللقاح الرئيسي بالطائف، وسهولة إجراءات تلقي اللقاح التي تمت بكل يسر وسهولة في وقت قياسي؛ في ظل دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام للإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إمام وخطيب الحرم "بليلة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بالطائف
سبق

تلقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئه كبار العلماء الدكتور بندر بليلة، بعد عصر اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بالمركز الرئيسي للقاح كورونا بالطائف.

وأثنى الدكتور بندر، خلال تلقيه اللقاح، على جهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاحات، وحرصها على أن تكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفيره وتقديمه بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالحرفية العالية للكادر الصحي بمركز اللقاح الرئيسي بالطائف، وسهولة إجراءات تلقي اللقاح التي تمت بكل يسر وسهولة في وقت قياسي؛ في ظل دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام للإجراءات الاحترازية.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
06:47 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:49 AM

شاهد.. إمام وخطيب الحرم "بليلة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" بالطائف

أثنى على جهود المملكة في توفيرها والحرفية العالية للكادر الصحي

A A A
متعب البقمي - الطائف
2
5,496

تلقى إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئه كبار العلماء الدكتور بندر بليلة، بعد عصر اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا" المستجد بالمركز الرئيسي للقاح كورونا بالطائف.

وأثنى الدكتور بندر، خلال تلقيه اللقاح، على جهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاحات، وحرصها على أن تكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفيره وتقديمه بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وأشاد بالحرفية العالية للكادر الصحي بمركز اللقاح الرئيسي بالطائف، وسهولة إجراءات تلقي اللقاح التي تمت بكل يسر وسهولة في وقت قياسي؛ في ظل دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام للإجراءات الاحترازية.

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