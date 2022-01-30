جريمة يندى لها الجبين.. الحوثيون يقصفون بصاروخ باليستي مسجدًا في شبوة

4 مدنيين قُتلوا وأُصيب 5 آخرون

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليوم الأحد أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في منطقة الصفحة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي.

وأوضحت الألوية أن القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيات الحوثية تسبَّب في استشهاد 4 مدنيين، وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى أضرار كبيرة في مباني المسجد ونوافذه ومنارته، واحتراق عدد من سيارات المدنيين.

ولفتت إلى أن مليشيات الحوثي تواصل ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة شبوة باستهداف وقصف الأماكن السكنية والمساجد بصورة وحشية.