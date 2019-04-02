النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى ظلم: إنقاذ حياة سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة كان يقودها

كان يعاني لدى وصوله من إصابات خطيرة ونزيف وشبه توقف للتنفس

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس بعد أن سقطت على رأسه أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.
وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس، حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وقدمت له الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
الفريق الطبي رافق المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسية منها طريق الطائف-الرياض السريع وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى ظلم: إنقاذ حياة سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة كان يقودها
سبق

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس بعد أن سقطت على رأسه أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.
وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس، حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وقدمت له الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
الفريق الطبي رافق المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسية منها طريق الطائف-الرياض السريع وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
03:44 PM

مستشفى ظلم: إنقاذ حياة سائق سقطت على رأسه حمولة شاحنة كان يقودها

كان يعاني لدى وصوله من إصابات خطيرة ونزيف وشبه توقف للتنفس

A A A
ياسر العتيبي - الطائف
1
3,071

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس بعد أن سقطت على رأسه أجزاء من حمولة الشاحنة التي كان يقودها على طريق الطائف-الرياض السريع.
وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام يعاني من إصابات خطيرة ونزيف بالرأس وشبه توقف للتنفس، حيث جرى عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وقدمت له الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لنزيف داخل الرأس، ما استدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
الفريق الطبي رافق المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث تم استقبال الحالة هناك وتقديم الرعاية الطبية لها.
يشار إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسية منها طريق الطائف-الرياض السريع وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظلم-الخرمة).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة