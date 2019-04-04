أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 78.40 نقطة ليقفل عند مستوى 9063.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الجوف: الراجحي، أكسا التعاونية، وقت اللياقة، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الخضري، ميدغلف للتأمين، بدجت السعودية، المصافي، ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و3.29%. فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، كيان السعودية، الخضري، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 5.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3604.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 9063.88 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-04-04 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 78.40 نقطة ليقفل عند مستوى 9063.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف: الراجحي، أكسا التعاونية، وقت اللياقة، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الخضري، ميدغلف للتأمين، بدجت السعودية، المصافي، ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و3.29%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، كيان السعودية، الخضري، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 5.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3604.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 03:44 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 9063.88 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال





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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 78.40 نقطة ليقفل عند مستوى 9063.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف: الراجحي، أكسا التعاونية، وقت اللياقة، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الخضري، ميدغلف للتأمين، بدجت السعودية، المصافي، ومسك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و3.29%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، كيان السعودية، الخضري، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، دار الأركان، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 5.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3604.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 138 صفقة.