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المملكة تستهدف جذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار في الثروة السمكية

تسعى للوصول إلى 600 ألف طن من منتجات الاستزراع المائي 2030

تهدف المملكة لجذب أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الثروة السمكية، كجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بحلول 2030.

وأشار تقرير موقع "ماي سبايسس" الإسباني، إلى أن السعودية تسعى للوصول إلى 600 ألف طن في عام 2030 من منتجات الاستزراع المائي التي تصل إلى 100 ألف طن في الوقت الحالي.

وتعمل السعودية على تحسين الممارسات، وتحفيز هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.

يشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية، بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.

المملكة العربية السعودية الثروة السمكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستهدف جذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار في الثروة السمكية
سبق

تهدف المملكة لجذب أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الثروة السمكية، كجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بحلول 2030.

وأشار تقرير موقع "ماي سبايسس" الإسباني، إلى أن السعودية تسعى للوصول إلى 600 ألف طن في عام 2030 من منتجات الاستزراع المائي التي تصل إلى 100 ألف طن في الوقت الحالي.

وتعمل السعودية على تحسين الممارسات، وتحفيز هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.

يشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية، بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:07 AM

المملكة تستهدف جذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار في الثروة السمكية

تسعى للوصول إلى 600 ألف طن من منتجات الاستزراع المائي 2030

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خالد علي - الرياض
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تهدف المملكة لجذب أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الثروة السمكية، كجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بحلول 2030.

وأشار تقرير موقع "ماي سبايسس" الإسباني، إلى أن السعودية تسعى للوصول إلى 600 ألف طن في عام 2030 من منتجات الاستزراع المائي التي تصل إلى 100 ألف طن في الوقت الحالي.

وتعمل السعودية على تحسين الممارسات، وتحفيز هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.

يشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية، بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,636
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,347
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,042
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,066

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