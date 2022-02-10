المملكة تستهدف جذب استثمارات بأكثر من 4 مليارات دولار في الثروة السمكية

تسعى للوصول إلى 600 ألف طن من منتجات الاستزراع المائي 2030

تهدف المملكة لجذب أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الثروة السمكية، كجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها بحلول 2030.

وأشار تقرير موقع "ماي سبايسس" الإسباني، إلى أن السعودية تسعى للوصول إلى 600 ألف طن في عام 2030 من منتجات الاستزراع المائي التي تصل إلى 100 ألف طن في الوقت الحالي.

وتعمل السعودية على تحسين الممارسات، وتحفيز هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.

يشار إلى أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية، بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.