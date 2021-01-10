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أمير جازان: برنامج الأسرة والإجازة يهدف إلى تعزيز تلاحم العائلة

أكد أهمية ما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية بالتزامن مع فترة الإجازة

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، "برنامج الإجازة والأسرة" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان "موطن التوحيد"، بحضور رئيس محاكم جازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي.

واستمع أمير جازان لشرح من مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طيلة إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.


حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام مكتب أمير المنطقة الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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أمير جازان: برنامج الأسرة والإجازة يهدف إلى تعزيز تلاحم العائلة
سبق

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، "برنامج الإجازة والأسرة" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان "موطن التوحيد"، بحضور رئيس محاكم جازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي.

واستمع أمير جازان لشرح من مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طيلة إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.


حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام مكتب أمير المنطقة الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:27 PM

أمير جازان: برنامج الأسرة والإجازة يهدف إلى تعزيز تلاحم العائلة

أكد أهمية ما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية بالتزامن مع فترة الإجازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، "برنامج الإجازة والأسرة" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بعنوان "موطن التوحيد"، بحضور رئيس محاكم جازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي.

واستمع أمير جازان لشرح من مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي عن البرنامج الهادف إلى تعزيز تلاحم الأسرة، وتقديم ما يعود عليهم بالنفع والفائدة طيلة إجازة منتصف العام الدراسي الحالية من خلال المحاضرات والدورات والبرامج التوعوية.

وأكد أمير منطقة جازان أهمية البرنامج وما يتضمنه من أنشطة دعوية وتوعوية تنفذ بالتزامن مع فترة الإجازة، موجهًا بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يفيد المجتمع في دينهم ودنياهم.


حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام مكتب أمير المنطقة الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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